El síndic manté la prohibició de crear nous grups al Consell i els obligarà a retornar els diners que els sobrin de la subvenció

El síndic manté la prohibició de permetre la creació de nous grups parlamentaris durant la legislatura a la proposta de nou reglament que ha elaborat i que hauran de treballar els consellers generals. Malgrat que el PS va demanar que es modifiqués la normativa que regeix el funcionament del Consell per autoritzar la formació de noves agrupacions, l’esborrany elaborat per Vicenç Mateu respecta tant la prohibició com el mínim de parlamentaris que es requereixen per formar grups, que és de quatre. A més, per evitar que les comissions legislatives puguin quedar paralitzades a mitja legislatura per culpa dels canvis que