Actualitzada 14/01/2018 a les 07:15

Un vehicle va patir un accident pels volts de les 5.30 de la matinada d’ahir a l’altura de la rotonda del Viena. La policia es va desplaçar fins al lloc dels fets i només va constatar que s’havien produït danys materials. Es desconeixen les causes que van provocar el sinistre, però el conductor no va patir cap lesió, i per tant no va ser necessària l’atenció mèdica.

#1 rotonda

(14/01/18 10:47)