Pla d’Ordenament Territorial per substituir les de ferro en totes les carreteres del Principat

El ministeri d’Ordenament Territorial fa mesos que treballa en la millora de la seguretat en la xarxa de carreteres del Principat. Una de les mesures és substituir les barreres de seguretat de ferro que hi ha a diversos trams de la xarxa per unes de fusta amb l’objectiu que els sinistres tinguin conseqüències menys greus per a les persones accidentades. Els usuaris de les carreteres que surten més perjudicats en els accidents en què hi ha implicada alguna tanca de seguretat d’aquest tipus són els motoristes i un dels objectius del canvi és que les persones que a conseqüència d’un

#6 CDiego

(13/01/18 12:37)



#5 Josep

(13/01/18 10:19)



#4 GhostRider

(13/01/18 09:44)



#3 Joan

(13/01/18 09:27)



#2 Per motos

(13/01/18 09:24)



#1 Motos

(13/01/18 09:08)