El PS abandona la reunió per desencallar la falta d’entesa amb UL-CC i el desacord es podria resoldre per majoria

El bloqueig al grup mixt encara no ha viscut l’últim episodi. Tot i que semblava que ahir es podria posar fi al desacord entre els membres d’UL-CC i el PS per saber qui ha d’exercir la presidència i la resta de càrrecs dins del grup mixt, encara caldrà esperar uns dies més per veure quin és el desenllaç. Els tres consellers socialdemòcrates van abandonar la reunió d’ahir, que va tenir lloc al Consell General i que va ser convocada pel síndic, Vicenç Mateu, després de no arribar a cap entesa amb els cinc representants escindits del grup parlamentari liberal.

En la

#1 MARKLIN2

(13/01/18 16:51)