FEDA registra 8.000 càrregues de cotxes elèctrics al llarg del 2017

Moles preveu un creixement anual “de sis a nou estacions elèctriques” arreu del Principat

Forces Elèctriques Andorranes (FEDA) ha comptabilitzat 8.000 càrregues de cotxes elèctrics al llarg del 2017. El director General de FEDA, Albert Moles, titllava de “satisfacció” el fet que cada vegada s’utilitzin més aquestes estacions. Segons el dirigent, en el futur hi haurà més automòbils d’aquest tipus i per aquest motiu la companyia elèctrica preveu un creixement anual “de sis a nou estacions”. Afirmant-se en l’augment de venda del nombre de vehicles d’aquesta mena, Moles va assegurar que estan “treballant per posar punts de càrrega en hotels i pàrquings”, per tal de “facilitar” la distribució de les estacions. El director de