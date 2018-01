Espanya entrega als Estats Units un veneçolà implicat en blanqueig a BPA

L’executiu del veí del sud manté tres exchavistes a presó en espera de resoldre la seva extradició

El consell de ministres del Govern espanyol va donar llum verd ahir a l’entrega de César David Rincón Rodríguez, gerent general de Bariven, empresa subsidiària de la petroliera estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), i que hauria participat en la malversació de fons destinats a projectes del sistema elèctric de Veneçuela. En l’època dels fets el proveïment elèctric estava per ordre directe d’Hugo Chávez en mans de Pdvsa. L’entrega del veneçolà s’ha fet utilitzant el sistema d’extradició simplificada perquè el reclamat per la justícia nord-americana ha donat el seu consentiment a ser entregat. No han fet el mateix els altres

#1 Tontopoylla

(13/01/18 14:47)