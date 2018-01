Tomba una sentència que l’obligava a pagar el deute en ser el tutor legal de l’usuari del centre

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia ha tombat una sentència de la Batllia que obligava un home a pagar els diners que el seu pare havia deixat a deure a la residència d’avis on va viure fins al dia de la seva mort. El pare va ingressar a la residència el maig del 2007 i va morir el mateix mes del 2015. El 2011 va ser declarat incapaç i el fill va ser nomenat tutor de l’ancià sent la persona que satisfeia, no se sap si amb diners propis, de la família o del pare, les despeses d’internament.

#3 Peret

(13/01/18 13:34)



#2 CDiego

(13/01/18 12:32)



#1 Flaire

(13/01/18 10:46)