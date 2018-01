El bisbe d'Urgell viatjarà a Terra Santa en representació de la Conferència Episcopal

L’arquebisbe ad personam i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, viatjarà avui a Terra Santa com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola per participar en l’assemblea internacional de bisbes que cada any es desplaça a Jerusalem, Betlem, Emaús i Gaza per conèixer la situació dels joves en aquesta zona i donar suport a les comunitats locals de cristians. Durant el viatge, que s’allargarà fins al 18 de gener, els bisbes representants de dotze conferències episcopals d’Europa, l’Amèrica del Nord i Sud-àfrica s’interessaran per les oportunitats de joves cristians, jueus i musulmans d’aconseguir una millor convivència entre els dos pobles i entre