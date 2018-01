Els consellers avisen que la desviació de 25 milions d’euros prevista per al 2018 serà superior a l’hora de tancar els comptes

L’oposició posa en dubte les previsions que ha fet el Govern per quadrar els pressupostos d’aquest any. La majoria de DA va rebutjar ahir durant la sessió al Consell General les esmenes a la totalitat que van presentar el grup parlamentari liberal, els consellers d’UL-CC i el PS, però ho va fer sense convèncer sobre com s’ho farà per ajustar-se a la despesa prevista. L’executiu preveu un dèficit de 25 milions d’euros, uns números que no comparteixen les principals forces de l’oposició, que creuen que la xifra acabarà sent superior.

El conseller general d’UL-CC Carles Naudi va discrepar dels números presentats

