El programa d'emergència per a infants ucraïnesos d'Unicef recapta 13.000 euros

Redacció Andorra la Vella

La campanya del comitè andorrà d’Unicef, #TancaUnicef, ha recaptat 13.038,89 euros per al programa d’emergència que l’organització té en marxa a Ucraïna. Els diners recaptats es destinaran a protegir els infants i netejar els camps de mines, una de les principals causes de baixes infantils a l’est del país. Segons informa l’ONG, durant el 2017 cada setmana hi ha hagut com a mínim una víctima infantil relacionada amb el conflicte.

Unicef i els seus socis han arribat a 500.000 infants a l’est d’Ucraïna amb el programa Educació sobre riscos per a mines, que va començar el 2015. Les sessions ensenyen als nens i nenes a protegir-se de les mines, les municions sense explotar (UXO) i les restes d’explosius de guerra (ERW). L’ONG alerta dels perills de la “normalització” de la violència en aquesta zona, on asseguren que els nens ja no tenen por de bombardejar o disparar. L’entitat ha proporcionat suport psicosocial a 270.000 infants afectats per aquest conflicte.



L’Andorra solidària

La campanya, que va començar el mes de març, ha recaptat diners gràcies a diverses accions, per exemple a través de l’enviament d’SMS amb la paraula Unicef al 606, amb el taller Dolça Solidaritat que va tenir lloc a l’hotel Roc Blanc, visites solidàries al Museu de l’Electricitat i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters o amb donatius fets a través del portal web.

