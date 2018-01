Contractats 128 treballadors de la Seu d'Urgell des del mes de novembre

Ja hi ha 61 temporers i fins a l’abril podrien augmentar, i els altres 67 són de la quota general

El nombre de treballadors contractats de la Seu d’Urgell no para de créixer any rere any. Des del mes de novembre ja s’ha contractat 128 persones, segons va confirmar l’alcalde de la localitat, Albert Batalla. Per la via de la quota general de treballadors, que va de novembre del 2017 a l’abril del 2018, 67 persones han aconseguit feina i, com va destacar Batalla, “encara queden molt mesos per endavant, així que estem segurs que se’n signaran més fins aleshores”. Dins d’aquest grup entrarien totes aquelles professions que no estan directament amb la feina de temporada i en els darrers

#6 Maria

(12/01/18 15:02)



#5 PelomochoHuido

(12/01/18 13:57)



#4 Marc

(12/01/18 13:18)



#3 Laura A.

(12/01/18 12:45)



#2 Coincident

(12/01/18 11:44)



#1 Ciutadà

(12/01/18 07:49)