Un client que havia fet una compensació amb el testaferro de Gao Ping va ser aturat en un control monetari i va alertar que Pallardó estava vigilat

La fiscalia explica a l’informe sobre el cas Gao Ping que es jutjarà a partir de dilluns que es decideix aturar l’operativa amb l’empresari valencià Rafael Pallardó després que els responsables de BPA tinguessin indicis per creure que la policia espanyola, que ja estava investigant Pallardó per ser un dels testaferros del mafiós xinès Gao Ping, estava seguint l’empresari valencià. La policia espanyola ja havia identificat Pallardó com a soci important de Weijung Yang, el cunyat de Gao Ping, i l’havia posat sota vigilància.

El 16 de setembre del 2011 l’empresari valencià havia fet una nova compensació a un altre client

