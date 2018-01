Tres milions d'euros a l'AREB per pagar despeses judicials relacionades amb BPA

El Govern entrarà a tràmit parlamentari un projecte de llei de suplement de crèdit per ratificar un avenç de fons de 2,9 milions d’euros destinat a atendre les despeses dels processos administratius i judicials que té oberts l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) a conseqüència del procés de resolució de Banca Privada d’Andorra (BPA). Són 109 els procediments contenciosos judicials, tant civils com penals, relacionats amb la resolució de l’entitat i del no traspàs a Vall Banc de comptes i productes que suposen un risc en matèria de blanqueig de capitals per als clients titulars d’aquests comptes i productes.

