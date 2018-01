Els tècnics encara estan treballant en els últims ajustos per tenir enllestida la sala de Prada Casadet perquè pugui acollir el judici del cas Gao Ping a partir de dilluns. La sala ha estat reformada per reconvertir-la en un espai per al macrojudici on hi haurà presents una vintena d’advocats i vint-i-cinc processats. La primera setmana estarà dedicada a les qüestions prèvies presentades per les parts.