Jover vol millorar la formació en el comerç

Potenciarà els estudis del sistema francès i millorarà els cursos del servei d’Ocupació

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, és partidari de millorar la formació per al sector comercial, ja que és un dels àmbits claus de l’economia del país i necessita personal qualificat per desenvolupar-lo. “Estem estudiant encara quina és la millor manera de fer-ho però compartim la preocupació del sector i som conscients que cal millorar-lo per oferir el millor servei possible”, va reconèixer el ministre. La primera tasca que cal fer és acabar l’estudi que està realitzant el ministre de Turisme, Francesc Camp, sobre l’estat del comerç al país, especialment de la vall central, per trobar la manera

#2 karlitos

(11/01/18 12:30)



#1 Lintu

(11/01/18 07:59)