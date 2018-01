El dèficit centra les crítiques de l'oposició en el debat del pressupost

Pere López, Carles Naudi i Jordi Gallardo han defensat les esmenes a la totalitat dels comptes presentats pel Govern

El Consell General debat avui les esmenes a la totalitat del pressupost del 2018 enmig de la polèmica per la reorganització del grup mixt i sense la presència de Josep Pintat. Pere López, Carles Naudi i Jordi Gallardo han exposat els motius del rebuig als comptes del Govern amb crítiques per l'augment del dèficit i algunes dels projectes inclosos a la previsió del ministeri de Finances.

El conseller del PS Pere López ha afirmat que el projecte de pressupost no respon a les necessitats reals d'una part de la població i ha acusat el Govern de DA de "clientelisme" i de fer una mala gestió dels fons públics, especialment, en la construcció de rotondes. Ha manifestat que "DA governa des de i per una part dels ciutadans" i a criticat que no hi ha cap actuació en habitatge i s'ha referit a l'augment de l'IPC que incrementarà els lloguers en un 2,6%, així com a la manca d'accions en l'àmbit de les prestacions socials. López ha fet esment a les pensions baixes, a la penalització de les persones que pateixen una malaltia de llarga durada i a la necessitat d'augmentar el salari mínim.

En l'apartat de les xifres, el conseller del PS ha demanat que no s'adjudiqui el projecte de The Cloud pel seu cost, ha criticat la quantitat que es destina en el pressupost a assessoraments (15 milions d'euros) i els 21 milions a la xarxa viària. Finalment, ha subratllat que "amb els vots de menys del 8% de la població, DA governa amb majoria i tenen una manera de fer política de mal gust cap a una part de la població".

El conseller d'UL+CC, Carles Naudi, ha fet els seus càlculs i ha advertit que el dèficit es doblarà l'any 2018, arribant als 50 milions d'euros. El parlamentari s'ha preguntat com s'afrontarà el pagament d'aquest deute, sobretot dels interessos, sense haver de retallar el pressupost en tots els àmbits. Naudi ha insistit, com ja va fer durant la presentació de l'esmena a la totalitat al pressupost i les esmenes a l'articulat, que "no hi ha marge de maniobra". Segons el conseller del grup mixt en el projecte de pressupost del 2018 presentat pel Govern "falten reformes, impuls real a la inversió estrangera, acompanyament a l'empresari, i un marc legal consolidat que doni confiança". "Falta empenta econòmica. On són els estímuls fiscals? El que vostès volen és augmentar la pressió fiscal!", ha afegit. Naudi ha insistit en la manca de contenció de la despesa i de l'endeutament de l'Estat.

De la seva banda, el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, considera que el projecte de llei de pressupost demostra "desgast, cansament i falta de lideratge", i l'ha qualificat de "clarament preelectoral". Gallardo sosté que el text no aporta noves propostes i que es continua en la línia de generar dèficit i endeutament, i ha lamentat que malgrat que des del 2011 els ingressos han augmentat en 138 milions d'euros, el Govern no ha pogut equilibrar els comptes i, a més, "presenten el dèficit com a èxit".

El president del grup liberal ha criticat que es recapti més per IRPF que per impost de societats, lamentant que es carregui fiscalment la renda dels treballadors i que, en canvi, la recuperació econòmica no tingui efecte en el sector empresarial. Pel que fa a la despesa de personal, ha qualificat d'escandalós que es creïn 30 noves places a l'administració "enmig del debat de la reforma de la funció pública que retalla drets econòmics dels treballadors", i ha suggerit que es podria tractar de "clientelisme polític per la via de contractacions". Quant a les despeses de funcionament, ha criticat que per una banda "expliquen que no poden complir amb la regla d'or i per l'altra han perdut el control de la despesa, i això no s'aguanta". Finalment, ha lamentat que la despesa d'inversió vagi a la baixa, de manera que s'està incomplint una promesa electoral.