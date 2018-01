DA aposta perquè el salari mínim pugi als 1.200 euros

Els demòcrates es donen fins al març de temps per escollir cap de llista

Demòcrates per Andorra aposta perquè el salari mínim –que ara és de 1.017 euros– arribi al 60% del salari mitjà la legislatura que ve, que és el que recomana el Consell d’Europa. Tenint en compte que el sou mitjà està situat en 2.009 euros, l’increment suposaria que el mínim pugés fins als 1.200. El secretari general de DA, Esteve Vidal, va explicar que aquesta serà una de les propostes que es treballaran durant aquest any en el marc de la preparació del programa electoral per a les generals.

Vidal va afirmar que és un “objectiu ambiciós” però va avançar que “ho

