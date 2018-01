La mesura, en vigor l’1 de juliol, afectarà totes les carreteres de dos carrils sense separació al centre

El primer ministre de França, Édouard Philippe, va anunciar ahir que a partir del primer de juliol la velocitat màxima a les car­reteres secundàries de l’Estat veí del nord passarà de 90 a 80 quilòmetres per hora. La mesura afecta les carreteres de dos carrils, un per cada sentit de la marxa, que no tinguin separació central ja sigui en forma de mitjana o de tobogan. La decisió s’engloba en un paquet de mesures que aprovarà el govern d’Emmanuel Macron per reduir la sinistralitat a la xarxa viària francesa. Philippe, que va anunciar la mesura durant la presentació del Pla

