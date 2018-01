L'oposició critica que els pressupostos no reflecteixen les necessitats del país

Lamenten que augmentarà l’endeutament i que s’incomplirà amb el que estipula la ‘regla d’or’

L’oposició rebutja el projecte de pressupostos presentat per Govern. El grup parlamentari liberal, els membres d’Unió Laurediana-Ciutadans Compromesos i SDP van expressar ahir per separat la seva disconformitat amb els números de l’executiu i van considerar que no satisfan les necessitats del país. Tot i que tant Liberals com els membres d’UL-CC han presentat esmenes a la totalitat, com ja va anunciar dilluns el PS, el text serà validat demà al Consell General i passarà a ser debatut en comissió gràcies a la majoria de DA. El text amb els possibles canvis després dels debats, tornarà a l’hemicicle perquè s’aprovi

#1 Lintu

(10/01/18 07:25)