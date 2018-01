Espanya busca més diners dels Pujol a Andorra

Actualitzada 10/01/2018 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

El jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, va cursar una nova comissió rogatòria al Principat a la recerca de més fons que podrien haver estat blanquejats per la família Pujol, segons va infor mar ahir el diari El Independiente. El jutge va demanar més detalls a l’entitat financera Vall Banc perquè l’informi de “tots els productes financers” que Josep Pujol Fer­rusola té o ha tingut en aquest banc del país. Segons explica el mateix rotatiu, l’instructor hauria acordat obrir aquesta diligència després de rebre un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (UDEF) en què es detallava que hi havia indicis que la família Pujol, concretament el fill Jordi Pujol Ferrusola i el seu germà Josep, havia blanquejat presumptament dos milions d’euros de préstecs per comprar l’empresa Cat Helicopters SL. Aquesta operació l’haurien fet amb l’ajuda de Jorge Barrigón Lafita, propietari de l’empresa d’helicòpters que ara està investigada i a qui s’acusa de “cooperador necessari” del suposat delicte de blanqueig de capitals. El jutge va recalcar que aquestes diligències són “pertinents, necessàries i proporcionades” per la instrucció i per esbrinar els fets.

