El PS demana que es puguin crear grups parlamentaris amb la legislatura iniciada

Els consellers esperen que es pugui canviar el reglament del Consell o fer una presidència rotatòria del grup mixt

Actualitzada 10/01/2018 a les 15:01

Redacció / Enric Revuelta

Els consellers del Partit Socialdemòcrata Pere López i Rosa Gili sol·liciten a Sindicatura que es canviï l'article 24 del reglament del Consell General perquè es puguin formar grups parlamentaris una vegada ha començat la legislatura, segons han explicat en una roda de premsa aquest matí. Consideren que aquesta seria la solució per permetre que els cinc consellers d'Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos que han abandonat el grup parlamentari liberal puguin formar un grup nou i no haver d'integrar-se al grup mixt.

Els socialdemòcrates defensen aquesta via que esperen es pugui aplicar de manera immediata amb l'aprovació del canvi reglamentari en una reunió de la junta de presidents i en cas que no sigui possible insisteixen que el grup mixt ha de tenir una presidència rotatòria.

López i Gili han criticat a més el Síndic perquè afirmen que hauria d'haver estat present en els reunions que s'han fet per decidir l'organització del grup mixt, del que a més dels tres consellers del PS i els cinc exmembres del grup liberal formen part el representant d'SDP, Víctor Naudi, i la consellera independent, Sílvia Bonet.