L’advocat d’un dels gestors processats l’ha convocat perquè corrobori que una compensació de la qual s’acusa l’empleat i que afecta Thyssen és falsa

Borja Thyssen-Bornemisza Cervera ha estat cridat a declarar com un dels testimonis del cas Gao Ping que començarà dilluns. El fill de Tita Cervera ha estat citat per la defensa d’Ignacio Cardiel, un dels 25 exempleats de BPA processat. La convocatòria està motivada perquè a Cardiel se li imputa una suposada compensació (intercanvi de diners entre dos clients que es troben a Espanya i per tant un no cal que pugi els diners, sinó que té un ingrés directe al seu compte i l’altre no cal que els baixi i rep la mateixa xifra en efectiu en mà). En aquesta

#2 Pere

(10/01/18 11:39)



#1 Uiuiui

(10/01/18 10:46)