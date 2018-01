Andorra és el 46è país del món en llibertat electoral

Actualitzada 09/01/2018 a les 06:45

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

La qualitat democràtica d’Andor­ra és de les més altes del món, segons l’índex mundial de la llibertat electoral (IMLE), un informe elaborat per la Fundación para el Avance de la Libertad, que té la seu a Madrid, i que ha comptat amb catedràtics d’Universitats de Barcelona, Madrid, Nàpols, Alemanya o Xile, entre altres.

El Principat ocupa la posició número 46 dels 200 països estudiats, amb una puntuació de 70,31 punts, lleugerament per sota de França (71,65) i els Estats Units (70,42) però per sobre d’Espanya (69,22). Portugal (75,54) també en surt ben parada i ocupa la setena posició. El país que treu millor nota és Irlanda (80,44), seguida d’Islàndia (78,98), Suïssa (78,98), Finlàndia (78,18) i Austràlia (77,27) tanca el rànquing dels cinc primers.

Per elaborar el rànquing, l’informe pren en consideració cinquanta-cinc indicadors que s’agrupen en quatre subíndexs; desenvolupament polític, sufragi actiu, sufragi passiu o l’apoderament de l’elector, però en total recull més d’onze mil xifres individuals, homogeneïtzades per a tots els països estudiats. En el cas d’Andorra, la millor nota la treu en el primer d’ells, i se situa en la 19a posició, que agrupa indicadors polítics, jurídics i de llibertat en general, siguin a nivell social o econòmic. Aquest barem només suma el 10% del total, de manera que alguns dels països més ben posicionats a l’IMLE, no destaquen en aquest apartat. Per contra, la pitjor surt del sufragi actiu, on cau fins a la 88a i aquí es valora aspectes com ara la universalitat del vot i les seves restriccions, els drets del votant, el cens electoral i l’escrutini dels vots.

