La frontera més vella

Les línies que delimiten el Principat no han patit canvis al llarg de la història. Segons la publicació a Internet ‘The Age of Borders’, és la més antiga del món.

La frontera que delimita el territori andorrà dels seus veïns no ha patit gairebé cap variació al llarg de la història. L’estudi publicat a Internet The Age of Borders, basat en part en la informació del Departament d’Estat dels Estats Units, explica que la frontera andorrana va ser fixada el 8 de setembre del 1278 i que, d’aquesta manera, es converteix en la més antiga del món. A més, destaca que al llarg de la història no ha patit modificacions. El mapa també fa referència a la creació de tots els límits que existeixen actualment al món, com la frontera