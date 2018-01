El PS explica a Pisco propostes com el dret a vot a les comunals

Actualitzada 08/01/2018 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Membres del comitè executiu del Partit Socialdemòcrata (PS) van reunir-se el cap de setmana amb representants de la comunitat portuguesa i el diputat del parlament lusità Paulo Pisco, que és de visita a Andorra. Així, el president del PS i conseller general, Pere López, acompanyat de vocals de l’executiva com Everest Vilaginés, Pere Baró i Liliana Ribeiro, van traslladar a Pisco propostes com la doble nacionalitat o el dret a vot a les comunals.

També se’l va informar del treball que s’està realitzant per abordar les problemàtiques dels salaris baixos i de la pujada de preus dels lloguers que afecta, entre d’altres, la comunitat portuguesa.

Pel que fa a la idea de fer compatible tenir el passaport portuguès amb un d’andorrà, es va remarcar l’exemple que suposa el canvi de legislació que va fer-se fa uns anys a Luxemburg, també un petit estat amb un percentatge important de població amb origen lusità. Totes dues parts van acordar més trobades al llarg dels mesos vinents per avaluar l’evolució de les diferents iniciatives.