Caldea tanca l'any amb un augment del 3% dels clients i arriba a 401.000 visitants

Likids dobla la freqüentació i els comptes assoleixen un resultat net positiu

Actualitzada 08/01/2018 a les 17:24

Caldea tanca l'any amb un total de 400.965 visitants que representen un augment de 14.000 persones, un 3% per sobre del 2016 i una millora dels ingressos. Les dades d'assistència creixen al llarg de tot l'exercici amb especial incidència al febrer, l'abril, la primavera i el desembre, que sumen 246.057 clients, segons informa el termolúdic. L'agost continua sent el mes amb més freqüentació i més ingressos amb un global de 53.597 visitants que suposen un 8% més que l'any anterior.

El balanç del 2017 mostra a més que Likids, l'spa per a nens, dobla la freqüentació i arriba als 11.549 infants, davant dels 4.303 registrats durant el 2016.

Des de la direcció del termolúdic escaldenc es destaca que aquestes bones xifres permeten que l'exercici recent acabat es tanqui amb un "resultat net positiu", que es valora "molt positivament" i s'atribueix a la "consistència en l'estratègia comercial i de màrqueting".