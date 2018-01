Una tradició que no es perd

Els tortells de Reis continuen sent els protagonistes després de la cavalcada i els regals, tot i que cada cop els gustos són més variats.

De nata, de crema, de xocolata o amb més fruits secs. Els tortells de Reis no han faltat a les taules després de l’arribada de Ses Majestats. A la taula, els més petits juguen i competeixen per veure qui s’emporta la corona de la casa i eviten la fava per no haver de pagar aquestes postres l’any que ve.

El pastisser José Manuel da Silva explica que el ritme de vendes ha anat molt bé. El dia 5 en van arribar a produir uns 600. Els tradicionals, els de nata, són els que es venen més. Al Principat, però, se’n poden