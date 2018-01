La quantitat que caigui de neu nova podria donar tranquil·litat a les estacions per a les properes setmanes si el vent no ho espatlla

Les estacions d’esquí podrien guanyar avui gruixos suplementaris de neu d’almenys vint centímetres, segons la previsió del servei meteorològic. Però si la quantitat que caigui de neu nova donarà o no certa tranquil·litat per a les properes setmanes ho acabarà marcant no només la precipitació en si, sinó d’altres factors com la força del vent, que podria fer que el preuat tresor blanc s’escampi i no s’acabi quedant en tanta quantitat a pistes. Fonts de Vallnord van explicar ahir que en certs sectors els gruixos podrien arribar als 30 centímetres, però a primera hora de la tarda es mantenien a