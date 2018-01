Andorra Turisme va ser present a la cavalcada de Madrid amb una carrossa dedicada a 'Frozen'

Actualitzada 07/01/2018 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

Andorra Turisme va prendre part divendres passat a la nit a la tradicional cavalcada de Reis de Madrid, capital espanyola, amb una vistosa carrossa tematitzada de l’animació infantil de Disney Frozen. Concretament, l’estructura estava dedicada al curtmetratge Una aventura de Olaf. A la car­rossa va incloure’s la marca Andorra i l’etiqueta #andorraundestinodepelicula, ja que aquesta és una de les accions que s’inclouen dins de l’acord d’aliança estratègica que hi ha signat entre l’entitat Andorra Turisme i la poderosa multinacional Disney.

La cavalcada madrilenya va transcórrer per diferents carrers del centre de la ciutat, passant per llocs emblemàtics com la plaça de San Juan de la Cruz, Nuevos Ministerios, el passeig de la Castellana i la plaça de Colon, entre d’altres, i acabant a la cèntrica plaça de la Cibeles. Al llarg de tot el recorregut es van repartir caramels amb el logotip d’Andor­ra entre els infants i el nombrós públic assistent. A més, Televisió Espanyola va retransmetre la cavalcada de Reis de Madrid en la que per als més menuts era la nit més màgica de l’any.

Andorra Turisme valora aquest tipus d’accions com a positives perquè exporten la marca Andor­ra amb la capacitat d’arribar a un públic ampli i familiar. Fa encara no un any, el febrer passat, Andor­ra Turisme va presentar justament el nou conveni que havia signat amb The Walt Disney Company, un acord que reforçava el posicionament del Principat com a destí turístic per a les famílies a través dels productes Disney i que ha estat vigent el 2017 i ho estarà durant tot el 2018.

