Els bombers van evacuar l’edifici i els afectats van ser ràpidament donats d’alta pel SAAS

Els bombers van evacuar set persones, quatre infants i tres monitors, del centre de menors de la Gavernera, després que el fum provocat per una olla al foc inundés de fum totes les habitacions dijous pels volts de les 23.00 hores. Efectius del SUM, que es van presentar amb dues ambulàncies, van ser els encarregats de traslladar tots els afectats fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se’ls van realitzar unes proves i unes analítiques i, puntualment, se’ls va aplicar una mica d’oxigen. La seva estada a urgències no va ser llarga i aquella mateixa nit se’ls va donar