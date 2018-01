Actualitzada 06/01/2018 a les 06:48

Ahir a la tarda es van registrar dos quilòmetres de cues per sortir del país per la frontera hispanoandorrana, segons va informar el departament de Mobilitat al seu compte de Twitter. També hi va haver trànsit dens per baixar de pistes a la carretera general 2, a les entrades de les parròquies de Canillo i d’Encamp i a la carretera general 4 per entrar a la Massana.