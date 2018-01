Mor mossèn Blai Fortuny

El mossèn d'Andorra la Vella ha traspassat aquesta matinada a l'edat de 90 anys, just a un mes de complir els 91.

Actualitzada 05/01/2018 a les 13:12

Redacció / Agències Andorra la Vella

El mossèn d'Andorra la Vella Blai Fortuny ha mort aquest divendres a la matinada als 90 anys. Rector de la capital fins al 1999, Fortuny era molt conegut i estimat al país. Just ha traspassat a un mes de complir els 91 anys.

El dol es rebrà a la primera planta de la rectoria de la capital durant aquest divendres de les 16 a les 18 hores i també aquest dissabte de les 10 a les 14 hores. La missa funeral, a càrrec de l'arquebisbe d'Urgell Joan-Enric Vives, es durà a terme a l'església de Sant Esteve aquest dissabte a les 16 hores.

Mossèn Blai Fortuny va ser rector d'Escaldes-Engordany des de principis dels anys setanta i, al 1990, va passar a ser rector d'Andorra la Vella i arxipreste de les Valls d'Andorra, càrrecs que va mantenir fins al moment de la seva jubilació, l'any 1999. Aleshores, va ser rellevat en el càrrec per mossèn Joan Pujol i, posteriorment, per mossèn Ramon Sàrries, l'actual arxipreste.

Blai Fortuny havia nascut a Tremp el 3 de febrer del 1927 i, tal com destaca l'arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, era un home molt cultivat, amb inquietud per la lectura, l'escriptura i la música, i també molt interessat pels moviments que hi havia a l'Església. Sàrries també assenyala que a Andorra va viure dos períodes molt diferenciats. Per una banda, sent mossèn d'Escaldes-Engordany, una època "molt dinàmica i activa", ja que va coincidir amb molts canvis tant a l'Església com al país, sobretot per la creació de la parròquia d'Escaldes-Engordany. I, posteriorment, l'època a Andorra la Vella, que va ser més tranquil·la, ja que tot estava "més estable i configurat". L'arxipreste també destaca que mossèn Blai Fortuny va exercir sempre els càrrecs de responsabilitat amb "molta cura i dedicació".

