L’objectiu és llimar les diferències sobre la reforma de la Funció Pública

El Govern ha acceptat negociar tres propostes plantejades pels sindicats sobre la reforma de la Llei de la Funció Pública per mirar de desencallar una situació que des de l’inici de les vacances de Nadal estava bloquejada. Segons va publicar ahir l’agència de notícies ANA, l’executiu veuria ara amb bons ulls parlar sobre punts que anteriorment no hauria volgut tractar.

En concret, es tractaria de l’estudi de la participació dels sindicats en els processos d’elecció del personal, la possible jubilació a partir dels 65 anys i un aspecte previst a l’antiga llei però no en la reforma i que va referència