Els ingressos per les importacions van augmentar un 1,5% l'any passat

El 2017 l’Estat va recaptar 208,5 milions d’euros, la meitat dels quals gràcies al tabac

Els ingressos per importacions van créixer l’any passat un 1,5% respecte a l’any 2016. En total, el 2017 el Govern va ingressar 208,5 milions d’euros, mentre que el 2016 la xifra es va quedar en 205,4 milions. Aquesta diferència positiva es produeix gràcies a l’augment de la recaptació per les importacions de combustibles (48,6 milions d’euros), que respecte al 2016 va créixer un 2%, i al creixement del sector que engloba la resta de mercaderies (43,9 milions d’euros), en què s’hi inclouen els productes alimentaris o de vestit i calçat, que va augmentar un 5,5%. En canvi, els ingressos per

#1 carmen sanchez

(05/01/18 07:57)