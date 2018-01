L’ex-director general està acusat en els casos Gao Ping, Landstreet, Principat Holding, Odebrecht, Redder, Hinton i Brisa Tropical

El judici del primer dels processos del cas BPA començarà el 15 de gener, però tan sols és una part molt petita de totes les instruccions judicials sobre les presumptes pràctiques delictives al voltant de Banca Privada. La Batllia acumula fins a tretze causes que s’han anat obrint a mesura que avançava la investigació i s’obtenia la documentació de les operacions. Hi ha inculpats que es troben en diferents causes, especialment Joan Pau Miquel, l’ex-director general de l’entitat, que es troba en set. L’exresponsable de BPA Serveis, la filial de BPA que creava les societats pantalla panamenyes, es troba en