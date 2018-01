Actualitzada 05/01/2018 a les 06:46

Per facilitar la contractació de metges d’urgències, una especialitat no reconeguda a tots els països, el Govern aprova un canvi en el conveni amb la CASS per poder-los contractar si demostren tenir cinc anys d’experiència laboral.

#1 carmen sanchez

(05/01/18 10:06)