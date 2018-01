Vuit quilòmetres de cues per accedir al país des d'Espanya

Actualitzada 04/01/2018 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

Els turistes que ahir volien entrar al Principat des d’Espanya van haver de patir llargues cues, que al matí van arribar a ser de fins a vuit quilòmetres. Segons va informar el departament de Mobilitat al seu compte de Twitter, les retencions a la carretera N-145 per accedir al Principat per la frontera del riu Runer van començar pels volts de les onze del matí i al migdia la circulació densa ja es produïa des de l’altura de la Seu d’Urgell.

Amb motiu de les vacances de Nadal, molts turistes van aprofitar per accedir a Andorra per anar de compres o per esquiar, aprofitant que les pistes presenten gruixos de neu importants i d’obertura de bona part dels dominis esquiables. D’altra banda, a la tarda també es van produir cues de fins a 2,5 quilòmetres per sortir del Principat per la frontera hispanoandorrana, que es van allargar fins a les nou de la nit. A més, durant la tarda, el departament de Mobilitat també va registrar trànsit dens en la baixada de pistes. Concretament, les retencions es van produir al túnel de Pont Pla, a la CG-3, en sentit sud, i a la CG-2 a l’altura d’Incles, el Tarter i a les entrades de les par­ròquies de Canillo i d’Encamp. A més, també es van registrar retencions a la CG-4, a l’entrada de la Massana, en sentit nord. En canvi, no es van registrar retencions d’importància a la frontera francoandorrana. Per a aquesta tarda, el departament de Mobilitat preveu que es puguin arribar a produir retencions a partir de les quatre de la tarda per sortir en direcció Espanya, mentre que no preveu hores conflictives per entrar al Principat per la frontera del riu Runer. El departament de Mobilitat tampoc no preveu complicacions ni d’entrada ni de sortida per la frontera francoandorrana.

