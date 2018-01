Trenta temporers més per a les agències de viatges

Actualitzada 04/01/2018 a les 07:21

Redacció Andorra la Vella

El Govern va informar que amplia en 30 persones el nombre d’autoritzacions d’immigració temporal de sojorn i treball, per al sector de les agències de viatges, ja que es van exhaurir les 40 places que preveia el reglament per a aquest sector, segons va indicar a través d’un comunicat després del consell de ministres que es va celebrar ahir. El motiu principal d’aquest augment és donar resposta a la demanda que havien fet les agències de viatges per augmentar la quota a conseqüència de la reactivació del sector, que ha fet que tinguin més demanda i que hagin obert nous establiments.

L’executiu va aprovar el reglament de quota especial per a 3.787 autoritzacions d’immigració temporal l’octubre passat, un 15,42% més que la temporada anterior, i 40 anaven destinades a les agències de viatges, que han vist com ràpidament cobrien aquesta xifra i van demanar-ne l’ampliació. Per això Govern, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprovar l’increment de la quota.

El nombre total d’autoritzacions d’immigració temporal que es poden lliurar a les empreses serà de 25, i el nombre total d’autoritzacions de treball temporal de fronterer, de 5. A més, només es pot concedir un nombre màxim de 15 autoritzacions a nacionals d’estats que no siguin membres de la Unió Europea ni tampoc formin part de l’Espai Econòmic Europeu.