Ferit lleument en ser atropellat per un cotxe

Actualitzada 04/01/2018 a les 06:39

Un resident de 43 anys va ser atropellat, la nit de dimarts, per un turisme quan circulava per l’avinguda François Mitterrand d’Encamp, passades les 20.30 hores. Els bombers van traslladar l’home a l’hospital, on va ser atès i aquella nit va ser donat l’alta amb contusions múltiples.

#1 Lintu

(04/01/18 08:00)