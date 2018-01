SDP critica Martí per no concretar projectes en el seu discurs

El conseller general d’SDP i president suplent del grup mixt, Víctor Naudi, es va mostrar crític amb el discurs de Cap d’Any del cap de Govern, Toni Martí. Naudi va dir que, excepte les referències sobre l’acord amb la UE, el discurs “demostra l’esgotament del seu model” perquè no s’han aprovat reformes cabdals, com ara la de les pensions o la de l’administració pública. “En salut s’han fet reformes puntuals però no s’ha abordat una reestructuració profunda i la reforma de competències i de transferències és una reforma coixa que pot acabar amb un maldecap en funció del pronunciament del

