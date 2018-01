Govern oferirà 18 cursos gratuïts per fomentar l'ús del català entre la ciutadania

Actualitzada 03/01/2018 a les 06:43

L’àrea de Llengua Catalana oferirà durant el 2018 un total de 18 cursos presencials i gratuïts de català, i també organitzarà la convocatòria dels exàmens per obtenir les titulacions i els certificats corresponents. Amb aquesta acció, el Govern pretén fomentar el coneixement i l’avaluació de la llengua d’Andorra entre la ciutadania i millorar les opcions dels que no el parlen i també garantir la igualtat d’oportunitats entre els residents. Els cursos començaran a impartir-se a partir del 29 de gener i es realitzaran a les parròquies d’Encamp, de la Massana, de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany. Les persones interessades a participar en algun dels cursos podran inscriure-s’hi entre el 8 i el 31 de gener, mitjançant el web www.cultura.ad/apren-catala o bé a través de les butlletes que es troben distribuïdes per tots els edificis públics, centres esportius i de salut, biblioteques i llibreries del país.

El mateix departament serà l’encarregat d’organitzar la convocatòria d’hivern dels exàmens oficials de català, que es faran els dies 2 i 3 de febrer i permeten demostrar el coneixement de l’idioma. Els nivells A1 i A2 es convoquen el vespre del divendres 2, mentre que els del B1, B2 i C1 es realitzaran el dissabte 3. El període d’inscripció per aconseguir el certificat oficial estarà obert del 2 al 19 de gener, al servei de Tràmits de Govern o bé, si es disposa del mòdul d’identificació en línia personal (MIL), a través de la pàgina web www.e-tramits.ad.