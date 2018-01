L’executiu vol que no es perdi la iniciativa de Miguel Lao i portar concerts de petit format en temporada d’hivern

Govern ha començat a negociar amb Clipper’s Live, la productora que s’encarrega de l’organització del Festival de música de Cap Roig, un acord per desenvolupar a Andorra un certamen similar al que es fa a la costa catalana durant l’estiu. La iniciativa havia estat començada per l’empresari Miguel Lao, impulsor del complex de tennis i pàdel Principadel, a Santa Coloma, que té signat un conveni amb Clipper’s Live. L’acord entre Lao i els organitzadors del Festival de Cap Roig sortia amb la previsió d’haver iniciat el festiva el desembre passat amb un primer concert per a la Puríssima. El projecte

#2 Pena

(03/01/18 09:07)



#1 Peret

(03/01/18 08:49)