La suma del de l’Administració general i el dels comuns no podrà superar aquesta xifra el 2019

La darrera actualització del marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps cor­responent al mandat 2016-2019 preveu que el deute públic del Principat (el que inclou el de l’Administració general i el dels comuns) sigui al final d’aquest període de 1.520 milions d’euros, gairebé 100 milions més que el que hi havia a 31 de desembre del 2016 (1.421 milions). La projecció per al 2017 és que el deute públic del Principat sigui de 1.452 milions i per al 2018 de 1.481. Quant al deute de l’Administració general de l’Estat, el que s’ha generat des del Govern, la