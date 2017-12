Les flames, espectaculars, van causar un fort ensurt però van ser apagades en menys d’una hora

Un incendi a l’hotel President, a l’avinguda Santa Coloma d’Andor­ra la Vella, va provocar ahir al vespre un fort ensurt. Malgrat l’espectacularitat de les flames, a la setena planta de l’edifici, on està ubicada la zona d’spa, els bombers van poder extingir el foc en menys d’una hora. L’avís el van rebre a les 20.48, en el moment que feien el canvi d’equips de guàrdia, i a les 21.40 el van donar per apagat. Quan els efectius del cos antiincendis van arribar al lloc (van treballar setze bombers amb quatre camions) ja s’havia evacuat la planta on s’havia originat el