El Tribunal Administratiu Federal helvètic refusa l’acció presentada per unes societats panamenyes amb actius aturats a BPA

El Tribunal Administratiu Federal de Suïssa ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per alguns clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) que manté encara bloquejada la renda variable de Vall Banc i BPA a l’entitat helvètica Credit Suïsse, va informar ahir l’AREB en un comunicat de premsa. L’aute del tribunal, que es va dictar el 21 de desembre passat, no admet a tràmit el recurs que diverses societats panamenyes que tenen actius bloquejats a BPA havien presentat contra la decisió de l’Autoritat Federal de Supervisió dels Mercats Financers (Finma) suís del 13 de març passat, per la qual

#2 VISCA TABARNIA!!!

(29/12/17 17:32)



#1 MARKLIN2

(29/12/17 12:46)