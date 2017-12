La direcció exposa que les patrulles també van haver d’actuar en 35 intervencions

La direcció del cos de policia va defensar ahir, davant les crítiques provocades pel col·lapse de trànsit que va generar dimecres a la tarda la intensa nevada, la gestió de la situació i l’existència de controls a les vies principals. No obstant això, Bruno Lasne, director adjunt del cos, va assenyalar que des de les dotze del migdia fins a les nou de la nit les patrulles també van haver d’actuar en 35 intervencions, algunes per sinistres de trànsit ocasionats per la nevada, i que per tant en alguns moments es va haver de prioritzar i abandonar els controls d’equipaments

