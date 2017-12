El PS demana al Govern per les conseqüències de la reforma laboral

La consellera general del PS Rosa Gili ha entrat un seguit de preguntes a Sindicatura que tenen com a objectiu que el Govern respongui quina afectació concreta tindran els canvis previstos a la reforma laboral impulsada per DA, ara a tràmit parlamentari, sobre els treballadors del país que pateixin casuístiques concretes com ara un acomiadament no causal. Gili planteja dues situacions: la d’una persona amb el salari mitjà i la d’una altra amb el sou mínim, totes dues amb quinze anys d’antiguitat a l’empresa, i que són acomiadades, i demana quina indemnització percebrien ara i quina amb la nova llei.

