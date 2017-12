Recerca amb futur

El ministre Jover afirma que el món de la investigació al Principat anirà a l’alça amb l’impuls de Govern i l’acostament a Europa, que aportarà més finançament i noves oportunitats.

La investigació té limitacions però un ampli ventall d’oportunitats per explorar. Els diferents estudiosos que van participar a la 3a Trobada d’Investigadors d’Andorra que es va celebrar ahir al Centre Cultural i de Congressos Lauredià van posar de manifest els obstacles que es troben per fer recerca en un país petit, com ara la manca de dades objectives i indicadors bàsics per tirar endavant els seus estudis. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va admetre que “és una tasca pendent de les administracions, la de fer accessibles dades el màxim d’objectives possibles als ciutadans”, però va recordar que

