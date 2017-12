L’obligatorietat dels equipaments a tota la xarxa viària a la tarda va provocar retencions importants pels vehicles que no circulaven preparats

La neu va caure ahir de manera intermitent a les parròquies baixes i en els moments més complicats del matí els equipaments especials per circular eren ne­cessaris a partir d’Escaldes en sentit nord. Però pels volts de les sis de la tarda la precipitació es va intensificar i les condicions de la carretera van empitjorar de manera notable també a les parròquies baixes. Es va activar llavors l’anomenada fase groga, que fa necessaris els equipaments arreu del país i van començar les retencions provocades per vehicles que no estaven preparats per circular en aquestes condicions, un fet acusat per la

#14 Gemma

(28/12/17 16:48)



#13 Vergonya

(28/12/17 15:51)



#12 JR

(28/12/17 14:52)



#11 JR

(28/12/17 14:49)



#10 JR

(28/12/17 14:41)



#9 JR

(28/12/17 14:37)



#8 Pais de neu

(28/12/17 12:34)



#7 Jordi

(28/12/17 11:14)



#6 F de F

(28/12/17 10:34)



#5 John

(28/12/17 10:20)

