L'independentisme català suma més del 54% dels vots dels residents a l'estranger

L’independentisme també ha estat l’opció majoritària a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre dels electors residents a l’estranger. Un cop escrutat, les candidatures de Junts per Catalunya, ERC i la CUP han obtingut un 54,15% dels vots a l’exterior, segons han informat les comunitats catalanes de l’exterior federades a la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes). Amb dades provisionals que hauran de ser verificades per la Junta Electoral Central (JEC), la formació liderada per Carles Puigdemont hauria obtingut 7.227 vots (26,7%), els republicans 5.860 (21,66%) i els cupaires haurien aconseguit 1.560 (5,77%). En tercer lloc quedaria

